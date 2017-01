En finir avec le tripatouillage de l’éducation

Le ministre Sébastien Proulx ne doit pas s’ajouter à la longue liste de ministres qui firent un court séjour au ministère de l’Éducation et qui voulaient à tout prix y laisser leur marque pour accroître leur notoriété. La plupart ont eu la fâcheuse inclinaison d’y apporter des changements cosmétiques qui se sont avérés au fil du temps contre-productifs et embêtants.

Sébastien Proulx aura la délicate tâche au cours des prochains mois de présenter une politique de l’éducation tournée vers l’amélioration de la réussite éducative tout en permettant de moderniser le réseau scolaire. Le système d’éducation québécois n’en est pas à une première réforme ou politique depuis la révolution tranquille et force est de constater que les grands chamboulements ont rarement produit les résultats espérés. Il s’impose donc au ministre de sortir de ces vagues de réformes pour plutôt s’inscrire dans un processus d’amélioration continue fondé sur des transformations bien ciblées et des objectifs d’impact clairs.

Ses consultations automnales ouvraient sur diverses pistes de réflexion avec différents acteurs qui touchent de près ou de loin à l’éducation. Il a maintenant la responsabilité de choisir les alternatives qui seront les plus prometteuses et qui permettront d’augmenter la réussite éducative tout en réduisant le taux d’analphabétisme. Ces transformations devront pouvoir compter sur la mobilisation des personnels et plus particulièrement les enseignants, d’où l’importance de recueillir un solide aval de ceux-ci pour ne pas sombrer dans un tripatouillage du système éducatif aux résultats éventuellement peu probants.

L’intervention précoce auprès des tout-petits est la mesure la plus consensuelle et la plus prometteuse. Sans renier l’impact positif des CPE, je privilégie l’accessibilité à des classes de pré-scolaire 4 ans pour l’ensemble des enfants du Québec comme moyen de mise en œuvre de cette priorité avec une ouverture sur une certaine forme de scolarisation et de dépistage des enfants vulnérables. Je concède l’importance du jeu dans l’apprentissage pour les enfants de cet âge, mais ce n’est pas suffisant pour préparer à l’école les enfants les plus vulnérables. La systématisation de certains apprentissages et l’initiation au décodage de lettres et de sons ne pourront être que bénéfiques.

En privilégiant d’intervenir tôt et en réglant les problèmes de lecture en bas âge, le ministre atténuera les problèmes de scolarisation des garçons et réduira substantiellement le nombre d’élèves en difficulté. Dans une telle éventualité et à moyen terme, il sera plus facilement envisageable de fournir aux établissements des ressources spécialisées pour les enfants en difficulté sans les lourdeurs d’une mécanique d’identification et ainsi agir plus rapidement auprès des élèves à risque.

Un plus grand accent mis sur les apprentissages et une réduction conséquente des préoccupations pour l’évaluation est une autre voie que le ministre devrait s’empresser d’emprunter. Certains pays, confortés par la recherche, se sont rendus à cette évidence et ont réduit considérablement les examens et les transmissions de notes aux parents. Les enfants ne s’en portent que mieux et se concentrent sur les apprentissages.

En matière d’amélioration de la qualité de l’enseignement, les pistes étudiées sous-entendent que c’est la qualité des enseignants qu’il faudrait bonifier avec un ordre professionnel ou un institut d’excellence. Cela me semble une approche vexatoire qui ne reconnaît pas l’excellente qualité du corps professoral québécois, confirmée d’ailleurs dans les comparaisons internationales. À court terme, le ministre devrait optimiser des mécanismes qui favorisent le transfert de connaissances et l’appropriation des recherches en éducation par les personnels des établissements scolaires dans le respect de leur autonomie professionnelle. Il devrait se méfier de l’ajout d’institutions pompeuses pour régenter le travail d’un personnel qui est déjà passablement encadré.

D’autre part, la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à 18 ans et l’augmentation du nombre d’élèves en difficulté dans les écoles privées me semblent des mesures qui ajouteront à la lourdeur administrative avec très peu d’effets positifs prévisibles. La grille matière, y incluant le virage numérique, peuvent également se transformer en cauchemar administratif si on les abandonne à l’improvisation. Ces dernières mesures doivent s’inscrire dans un processus d’amélioration continue fondée sur la concertation des intervenants.

Espérons que le ministre saura faire les choix porteurs en ne défigurant pas l’œuvre éducative et en comptant sur l’assentiment de ses artisans.