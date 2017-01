Fini les troisièmes chandails dans la LNH!

La Ligue nationale de hockey (LNH) aurait décidé de limiter à deux le nombre de chandails de ses équipes en prévision de la prochaine campagne, forçant celles-ci à faire quelques choix déchirants.

C’est du moins ce qu’a indiqué le site du quotidien «Minneapolis Star-Tribune», lundi. La source a précisé que l’arrivée de la compagnie Adidas, qui remplacera Reebok comme fournisseur officiel des dossards du circuit Bettman en 2017-2018, est à l’origine de ce changement et que le tout facilitera la transition.

Parmi les organisations en pleine réflexion, le Wild du Minnesota songerait à laisser de côté son uniforme rouge pour ses rencontres à domicile, optant ainsi pour celui de couleur verte.

De leur côté, les Islanders de New York auraient l’intention de ne plus utiliser leur chandail noir et blanc afin de privilégier celui orné de bleu et d’orange, d’après le journal «Newsday».

Enfin, les Oilers d'Edmonton auraient choisi de se départir de leur chandail bleu et de garder leur gilet orange - qui a fait son apparition l’an dernier - pour les matchs à domicile, selon le site sportslogos.net.