Jetés à la rue une deuxième fois en 6 mois par un incendie

Six mois après avoir été délogés par un incendie, deux amis se retrouvent encore une fois à la rue après qu’un feu ait ravagé leur logement de Verdun en fin de semaine.



Dimanche midi, Jeremy Dumouchel et son colocataire et ami Colin Towle peinaient toujours à croire ce qui leur est arrivé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, leur appartement situé sur la 4e avenue a été la proie des flammes. En tout, une douzaine de résidents des deux immeubles touchés par l’incendie ont été évacuées par la Croix-Rouge.

Comble de malchance, les deux amis d’enfance revivent le même cauchemar seulement six mois après avoir tout perdu dans un incendie à Laval.



Travailleurs autonomes

Pour ces travailleurs autonomes, qui oeuvrent dans les industries de la musique et des jeux vidéo, la perte financière risque d’être importante.

Bien qu’ils ne croient pas que leur appartement soit une perte totale, ils devront évaluer l’étendue des dommages sur leur matériel professionnel. Il faut dire que leur équipement se trouvait au salon et dans le bureau, là où l’incendie a laissé un trou béant dans le plafond.

«La dernière fois, on était assurés pour 45 000$, mais nos biens valaient plus de 100 000$. On a acheté le plus cheap possible, mais vu qu’on est pigistes, il fallait retrouver du matériel pour notre travail», indique M. Dumouchel.

Logement infesté

Chassés de Laval par un premier incendie l’été dernier, ils ont rapidement constaté que leur nouvel appartement verdunois était infesté de punaises de lit, de souris, de fourmis et de poissons d’argent.

«C’était tellement extrême que l’exterminateur nous a suggéré de déménager», raconte M. Towle, précisant que sept exterminations n’ont rien changé.

«On dormait avec les lumières ouvertes pour les punaises, et tout notre stock était dans des sacs pour se protéger contre elles», ajoute-t-il.

Le propriétaire de l’immeuble, Dong Yu, se défend d’avoir bien entretenu l’immeuble et d’avoir fait le nécessaire pour se débarrasser des punaises. Il évaluera lundi si ses locataires devront déménager, le temps de restaurer les appartements endommagés.

Impossible de connaître encore la cause exacte de l’incendie mais «les investigations se font au niveau du système électrique», a indiqué Benoît Martel, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal.



Avec la collaboration de l'Agence QMI.