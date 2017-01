«Le Centre Bell est un endroit historique et je suis heureux d’avoir atteint ce plateau dans cette amphithéâtre, l’un des plus prestigieux dans le circuit», a affirmé d’entrée de jeu le capitaine des Capitals de Washington.

«C’est un endroit qui me plaît avec son ambiance magique, a-t-il renchéri. Honnêtement, je ne peux demander mieux et je ne vous cacherai pas que c’est une de mes destinations favorites ici.

Non seulement, Ovechkin pourrait détenir l’exclusivité du 29e rang dès demain soir à l’occasion de la visite des Penguins de Pittsburgh à Washington, mais avec sa récolte d’un but, son 19e de la saison, et deux passes contre le Canadien lundi soir, il n’est plus, par ailleurs, qu’à un point du plateau des 1000 points dans la LNH.