La la land au 7e ciel

Balayage en règle hier soir aux Golden Globes. La comédie musicale La La Land a dominé chacune des catégories dans lesquelles elle était finaliste.

Véritable lettre d’amour au vieux Hollywood, le long métrage de Damien Chazelle a remporté sept trophées, dont celui du Meilleur film du côté des comédies et des comédies musicales. Le Golden Globe du Meilleur film dramatique a été décerné à Moonlight.

La La Land a confirmé sa position de favori aux Oscars en gagnant les prix de Meilleur acteur et Meilleure actrice (comédie et comédie musicale) grâce aux performances d’Emma Stone et Ryan Gosling. Sa réalisation et son scénario ont aussi été salués. Pour leur part, Casey Affleck (Manchester by the Sea) et Isabelle Huppert (Elle) ont été sacrés Meilleur acteur et Meilleure actrice dramatiques. Le long métrage français Elle a remporté un autre trophée durant la soirée, celui du Meilleur film étranger.

Lauréate du prix hommage, Meryl Streep a volé la vedette en livrant le discours le plus politisé du gala. Sans jamais le nommer, la comédienne s’en est farouchement prise au président élu Donald Trump, qui entrera officiellement en poste le 20 janvier. La star de 67 ans a entre autres indiqué qu’elle craignait pour l’immigration avec l’arrivée du milliardaire au pouvoir. Après avoir nommé une demi-douzaine d’acteurs originaires d’autres pays dans l’auditoire, elle a déclaré, en s’adressant au peuple américain: «Si vous les renvoyez chez eux, vous n’auriez rien d’autre à regarder que du football et des combats d’arts martiaux mixtes.»

The Crown et O.J. sont rois

En télévision, The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story, une minisérie de FX (dorénavant disponible en DVD) retraçant le procès pour double meurtre de l’ancienne star du football, s’est illustrée avec deux prix: Meilleure minisérie et Meilleure actrice (minisérie) pour Sarah Paulson. Sacrée Meilleure série dramatique, The Crown, offerte sur Netflix, a aussi tiré son épingle du jeu grâce à Claire Foy, qui a été élue meilleure actrice dramatique pour son portrait d’Élizabeth II.

Du côté des comédies, la palme a été attribuée à Atlanta.

Décevant Jimmy Fallon

Comme il fallait s’y attendre, Jimmy Fallon a donné un ton plutôt bon enfant aux Golden Globes. Sa touche s’est fait sentir avant même qu’il foule la scène du Beverly Hilton grâce au numéro d’ouverture préenregistré. Parodiant La La Land, l’ambitieux montage avait tout pour accrocher un sourire aux visages des téléspectateurs: des stars (Nicole Kidman, John Travolta, Ryan Reynolds, Justin Timberlake...) et plusieurs clins d’œil aux séries télé qui ont marqué 2016, incluant Game of Thrones, Stranger Things et Mr. Robot. Les choses se sont toutefois gâtées quand Fallon est sorti des coulisses. Après une douloureuse minute d’improvisation en raison d’un télésouffleur défaillant, le maître de cérémonie y est allé de quelques blagues convenues qui nous ont aussitôt rendus nostalgiques du mordant des éditions animées par Ricky Gervais, Tina Fey et Amy Poehler.

Fallon s’est fait somme toute très, très discret après son douloureux monologue de trois minutes. Malheureusement pour nous, les présentateurs n’ont pas vraiment réussi à revigorer le rendez-vous, exception faite de deux tandems qu’on verrait bien aux commandes l’an prochain: Amy Schumer et Goldie Hawn, et Kristen Wiig et Steve Carell.

Les gagnants des trophées Golden Globes 2017

Meilleur film (drame)

Moonlight

Meilleur film (comédie ou comédie musicale)

La La Land

Meilleure actrice (drame)

Isabelle Huppert (Elle)

Meilleur acteur (drame)

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Meilleure actrice (comédie)

Emma Stone (La La Land)

Meilleur acteur (comédie)

Ryan Gosling (La La Land)

Meilleure actrice de soutien

Viola Davis (Fences)

Meilleur acteur de soutien

Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

Meilleur scénario

La La Land

Meilleure réalisation

Damien Chazelle (La La Land)

Meilleur film étranger

Elle

Meilleure série (comédie)

Atlanta

Meilleure série (drame)

The Crown

Meilleure minisérie

The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story

Meilleur acteur série dramatique

Billy Bob Thornton (Goliath)

Meilleure actrice série dramatique

Claire Foy (The Crown)