Le maire Gingras incapable de témoigner

JOLIETTE | Le maire de l’Assomption, Jean-Claude Gingras se dit toujours incapable d'assister à son procès en destitution. Dépressif, il se pourrait même qu’il soit hospitalisé à nouveau dans les prochains jours.

Poursuivi par la Procureure générale du Québec et la Ville de L'Assomption qui veulent le déclarer inhabile à siéger comme maire pour des raisons d'abus de confiance et d'inconduite de sa part, Jean-Claude Gingras refuse toujours de quitter son poste. Il devait témoigner lundi lors de son procès, mais il ne s’est pas présenter. Depuis le début de son procès, il invoque des problèmes d'anxiété et de dépression pour en demander le report et justifier son absence en cours.

Une nouvelle fois, le 9 janvier, c'est par voie de conférence téléphonique que l'avocat du maire s'est adressé au juge Michel Yergeau pour lui communiquer l'état de santé de son client.

«Compte tenu que ses symptômes dépressifs ne s'améliorent pas, et à cause d'un problème au nerf optique qu'on vient de lui trouver à un oeil et qui l'empêche de fonctionner normalement, la psychiatre de monsieur Gingras envisage une hospitalisation d'ici une à deux semaines, » a dit Me Pierre-Éloi Talbot.

Préoccupé à l'effet que Jean-Claude Gingras collabore bien aux traitements qui lui sont prescrits pour son état dépressif, le juge Yergeau s'est dit satisfait d'apprendre qu'il prend réellement ses médicaments.

En effet, «des prises de sang ont démontré la présence du lithium dans son organisme, mais pas en quantité suffisante. Le dosage a donc été augmenté», a expliqué l'avocat du maire.

Les partis doivent à nouveau se rencontrer en février prochain. Cette fois la présence de la psychiatre Françoise Moreira est exigée par le juge.

«On ne peut pas reporter indéfiniment la décision qui doit être prise sur cette inhabilité à siéger. Il faudra rapidement déterminer la date de la fin des audiences et je compte rendre jugement cet été au plus tard», a annoncé le juge Yergeau.

Jean-Claude Gingras fait également l'objet d'un procès criminel qui débutera en mars. Suite à son arrestation par l'UPAC en juillet 2014, il est accusé d'abus de confiance, entrave à la justice, menaces et représailles et intimidation d'un témoin. Il doit également être jugé pour ivresse au volant en avril prochain.

Rappelons que le maire de L'Assomption avait été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies en janvier 2014 et qu'il avait alors accusé les policiers de sa municipalité de complot contre lui.