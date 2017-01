Le nombre d’heures travaillées et l’impact sur la famille

Travailler de longues heures entraîne des conséquences sur la famille, et il est parfois difficile de concilier travail et famille sans nuire à l’un ou à l’autre.

Si certaines personnes travaillent beaucoup parce qu’elles aiment leur travail, pour la plupart, le nombre d’heures dépend souvent des exigences de l’emploi. Or, les recherches ont démontré que d’effectuer de longues heures apporte certains dangers sur la santé et la famille.

Avec des parents peu présents à la maison, les enfants peuvent développer des problèmes tels que l’obésité ou la dépression. Une étude de six ans du Centre de recherche parental, impliquant 10 000 familles australiennes, a permis de constater que les parents travaillant pendant de longues heures et les parents qui sont dépressifs peuvent occasionner le même impact négatif sur leurs enfants.

Dans sa recherche, le professeur Nicholson affirme que plus la conciliation travail-famille est difficile, plus les enfants sont sujets à des difficultés comportementales et émotionnelles.

Les enfants n’ont pas besoin de recevoir des cadeaux en compensation. Ils veulent voir leurs parents s’occuper d’eux et passer du temps de qualité avec eux.

Comment améliorer la conciliation travail-famille?

* Planifiez votre journée avant de partir au travail

* Déterminez les tâches vous obligeant à rester plus longtemps au travail afin de les déléguer

* Prenez des pauses, elles augmentent la productivité

* Organisez des activités après le travail comme amener les enfants au parc

* Engagez-vous auprès de votre famille à ne pas dépasser plus d’une ou deux fois par mois l’heure de retour à la maison

Votre travail est important, et votre salaire est indispensable pour faire vivre votre famille. Mais votre travail ne doit jamais passer avant le bien-être de votre famille. Gagner de l’argent, oui, mais à quoi servira-t-il si vous vous retrouvez seul? Pensez à équilibrer la valeur accordée à votre famille et la valeur accordée à votre travail.