L'École du Bar de Montréal parodie la télé-réalité <i>Barmaids</i>

Le 5 janvier 2017 marquait le début de la télé-réalité Barmaids, diffusée sur les ondes de Musique Plus.

Qu’on l’aime ou pas, on ne peut nier que cette émission fait jaser.

D’ailleurs, plusieurs déploreraient le manque de contenu de l’émission et le fait qu’elle donne une mauvaise image au domaine du bartending, étant beaucoup plus vaste que ce qu’on y montre.

Dans le but d’en rire un peu, l’École du Bar de Montréal a créé une parodie du générique d’ouverture de la télé-réalité. Fait avec humour, le tout a été réalisé pour informer les gens de leur formation de bartending et aussi montrer ce qu’est réellement le métier.

Quoi qu'il en soit, l'industrie du bar à Montréal est vaste et diversifiée. Plusieurs établissements se démarquent par leur personnel compétent et à l’annonce de ce nouveau rendez-vous télévisuel, certains entrepreneurs et professionnels ont réagi.

Selon vous, s'agit-il d'une fausse représentation?