Les difficultés à concilier travail et famille ont un impact sur la santé des Québécois. L’Institut national de santé publique du Québec a déposé un avis scientifique en 2013. Il y est mentionné que les études des années 2000 démontrent que les conflits dans la conciliation travail-famille entraînent des impacts sur la santé mentale et physique de même que sur les habitudes de vie des parents.

Les impacts sur la santé mentale

Naviguer entre travail et famille a des conséquences sur les parents. D’abord, le niveau de stress est plus élevé chez les parents que dans le reste de la population. Au Québec, le niveau de responsabilité familiale chez les parents de 25 ans et plus a une incidence sur le niveau de détresse psychologique. L’une des raisons qui expliquent les épisodes dépressifs chez cette catégorie d’individus est le manque d’espace pour décompresser après le stress de la journée de travail. Aussitôt rentrés à la maison, ils passent en mode devoirs, souper et tâches ménagères. Résultat : au lieu de récupérer du stress du bureau, ils ajoutent celui de la maison. Les mères monoparentales sont particulièrement à risque du côté de la détresse psychologique, ce qui est logique quand on sait qu’en général, elles ont plus de difficulté à composer avec la conciliation travail-famille que les autres parents.

Les incidences sur la santé physique

Les difficultés à concilier travail et famille peuvent aussi influencer la santé physique. En effet, plusieurs travailleurs qui vivent un conflit dans leur équilibre travail-famille souffrent de maux de dos, de fatigue ou de douleurs abdominales. En général, ceux qui ont de la difficulté à concilier travail et famille ont tendance à estimer que leur état de santé général est plus faible que chez le reste de la population. Outre les symptômes déjà mentionnés, certains se plaignent de maux de tête, d’étourdissements, de douleurs à l’abdomen ou de maux de cœur. Il y aurait aussi un impact sur l’état de santé en général et sur le taux de cholestérol, qui serait plus élevé.

Les habitudes de vie

Avec le travail et les obligations familiales, les parents ont des horaires souvent très chargés. Comme ils ont moins de temps, il est parfois difficile d’adopter de bonnes habitudes de vie. Par exemple, le temps de préparation des repas peut en souffrir, ce qui vient parfois compliquer les choix santé. Pour 35 % des parents, le manque de temps est invoqué quand on leur demande ce qui les empêche de manger sainement. Dans un même ordre d’idées, l’étude Tout le monde à table publiée en 2011 démontre qu’à 17 h, 44 % des parents ignorent ce qu’ils vont manger le soir même au moins trois fois par semaine.

On note aussi que les parents qui peinent à concilier travail et famille ont tendance à consommer davantage d’alcool et de psychotropes.

Les études démontrent que les conditions de travail ont une influence importante sur la capacité à jongler entre travail et famille. Ainsi, un milieu de travail avec des mesures pour la conciliation travail-famille a une influence directe sur la santé mentale et physique ainsi que sur l’adoption de saines habitudes de vie.