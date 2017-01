Les meilleurs choix de carrière pour l’équilibre

Aujourd’hui, avec ce désir de tout concilier, certaines personnes songent à se réorienter pour se rapprocher de leurs enfants. Si vous vous retrouvez dans cette situation, continuez à lire, car vous vous apprêtez à découvrir les emplois les plus propices à équilibrer travail et famille.

1. Gestionnaire SEO

Il s’occupe de l’optimisation pour les moteurs de recherche. Bien qu’il puisse travailler en entreprise, il peut aussi travailler en tant que travailleur autonome où il peut gérer son horaire. Il arrive que ce gestionnaire soit aussi rédacteur web.

2. Responsable du marketing digital

Il collabore avec les entreprises pour mettre en place une stratégie de marque sur le web. Il peut notamment s’occuper des publicités sur les réseaux sociaux, mais aussi du marketing du site web de l’entreprise. Comme avec la plupart des emplois du web, il a la possibilité de travailler à la maison.

3. Gestionnaire des réseaux sociaux

Ce spécialiste s’occupe de créer, de gérer et de maintenir les comptes sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Il s’occupe de garder les abonnés actifs sur les différents comptes de ses clients. Il peut travailler en entreprise ou en tant que travailleur autonome où il gère son horaire.

4. Emplois en gestion de la relation client

En général, ces emplois consistent à soutenir les clients, à s’assurer de leur satisfaction et à mettre des mesures en place pour améliorer les services. La personne travaille principalement en entreprise, mais son horaire est classique avec, parfois, des possibilités d’horaires flexibles.

5. Développeur web

C’est un programmeur spécialisé pour le web. Il crée des logiciels pour le web et des applications. Il peut travailler pour le gouvernement, dans des entreprises et aussi à la maison. C’est cette dernière option qui est avantageuse pour les parents qui veulent concilier travail et famille.

6. Assistant marketing

Il aide la direction pour le marketing, dans l’exécution des différentes tâches pour faire la promotion de l’entreprise, des produits ou des services. Il travaille principalement sous la supervision d’un gestionnaire en entreprise. Ses horaires sont typiques.

7. Designer d’expérience utilisateur

Il s’occupe de faire les modifications d’un produit (logiciels, applications ou sites web) dans le but de plaire aux utilisateurs. Il prendra en compte les avis des différents utilisateurs sur les médias sociaux, dans les courriels et sur des sites d’avis. Il travaille en entreprise ou en tant que travailleur autonome.

Sachez qu’il existe beaucoup d’autres emplois qui peuvent vous satisfaire. Cette liste ne comporte que quelques exemples des possibilités qui s’offrent à vous. Certains emplois demandent une formation poussée, mais tous demandent de la conviction. Faites bien votre choix!