L’éthique de Sam Hamad jugée par les membres de son propre parti

En attendant de savoir si Philippe Couillard a songé à lui en vue du prochain remaniement ministériel, Sam Hamad sera soumis au jugement des membres de son propre parti, qui dans un sondage interne, sont invités à se prononcer sur son éthique.



Sam Hamad est il un politicien «très éthique, assez éthique, peu éthique ou pas du tout éthique»?

C’est l’une des nombreuses questions auxquelles les militants libéraux sont invités à répondre dans un sondage interne qui leur a été envoyé et dont Cogeco Nouvelles a révélé l’existence.

La firme Substance Stratégies, qui mène le coup de sonde, cherche également à savoir quel est l’opinion des militants libéraux face à l’éthique de plusieurs autres personnalités politiques, dont Jean Charest, Nathalie Normandeau, Régis Labeaume, Denis Coderre, et d’une manière plus large, chacun des partis représentés à l’Assemblée nationale et finalement, «les journalistes politiques québécois».



–Plus de détails à venir...