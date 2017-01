L’infirmerie des Capitals peu occupée

L’attaquant américain de 30 ans s’est blessé dans la victoire de son équipe contre les Sénateurs ­d’Ottawa samedi près qu’il eut inscrit le seul but de la rencontre au premier ­engagement.

En deuxième période, il a encaissé une mise en échec du défenseur Dion Phaneuf et c’est de peine et de misère qu’il a rejoint le banc de son équipe pour ensuite rentrer au vestiaire.

Oshie a toutefois renoué avec l’action un peu plus tard avant la fin de la ­période, puis un autre contact avec le même ­Phaneuf a signifié la fin des émissions. On ne l’a pas revu en troisième.

La chance et les gros gabarits

On soupçonne qu’Oshie, troisième buteur de la ­formation derrière Alex Ovechkin et Marcus ­Johansson, a aggravé un problème à l’épaule gauche qui lui a fait ­rater sept matchs plus tôt cette saison.