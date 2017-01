Le vin quotidien: un côtes-du-rhône bio pur et digeste

Qu'on soit adepte ou non de la biodynamie, il faut bien admettre que les vignerons qui la pratiquent réussissent plus souvent qu'autrement à faire des vins de caractère, qui ont une personnalité, loin des vins formatés et stéréotypés.

C'est le cas de Stéphane Vedeau, le vigneron derrière les châteauneuf-du-pape de la Ferme du Mont, qui produit aussi une gamme de vins plus abordables au Clos Bellane, une propriété qu'il a acquise en 2010, à Valréas, dans le sud des Côtes du Rhône.

Le côtes-du-rhône-villages Valréas rouge 2014 du Clos Bellane, à tout juste 22 $, représente bien le genre: généreux mais délicat, au fruité invitant avec de belles nuances florales, rien de lourd en bouche malgré les 14 % d'alcool, c'est très digeste et lisse sous le palais. Les tanins sont en retrait, tout juste apportent-il suffisamment de structure pour que le vin se tienne. Belle longueur aussi. C'est un assemblage 50/50 de grenache et de syrah. Très bon rapport qualité/prix. À servir avec des charcuteries, un cassoulet, des cuisses de canard confites.

Côtes-du-rhône-village-valréas 2014, Clos Bellane, France

14 %

sucre: 3,2 g./l.