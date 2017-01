Océanic: garder la tête hors de l’eau

RIMOUSKI| L’Océanic traverse l’une de ses plus grosses tempêtes de la saison. Ses insuccès des dernières semaines le placent en sérieuse difficulté, si bien que la troupe rimouskoise devra visiblement se battre pour accéder aux séries éliminatoires d’ici les deux prochains mois.

Cette perspective donne ainsi une saveur particulière à la première visite du Drakkar de Baie-Comeau mardi soir au Colisée Financière Sun Life.

Cumulant six défaites consécutives incluant celle par défaut enregistrée le 28 décembre dernier contre les Saguenéens de Chicoutimi, l’Océanic ne possède plus que deux points d’avance sur son adversaire de la Côte-Nord dans la course pour le 16e et ultime rang donnant accès aux séries. Qui plus est, Baie-Comeau possède deux matchs en mains sur les Bas-Laurentiens.

L’Océanic ne peut plus se permettre de faux pas, surtout que son mois de janvier comprend un autre affrontement face au Drakkar et des rencontres contre Gatineau, Chicoutimi, Val-d’Or, Drummondville et

Halifax, des formations détenant moins de 10 points d’avance sur Rimouski.

Renverser la situation

«Nous étions en 7e position à un certain moment en décembre. L’inverse peut aussi être vrai d’ici à mars», estime l’entraîneur, Serge Beausoleil, loin de vouloir presser sur le bouton panique.

«Logiquement, c’était prévu qu’on engrange moins de points après les fêtes avec une équipe plus jeune dépouillée de Simon Bourque et Antoine Dufort-Plante. On n’a offert du hockey de qualité à nos partisans et c’est ce qu’on va continuer de faire. Nous ne laisserons pas aller les choses. On n’a vu plusieurs points positifs dans nos deux dernières batailles à Sherbrooke et Boisbriand. L’objectif est que notre groupe s’améliore constamment».

Sur ce point, l’Océanic a ajouté de l’expérience à son attaque lundi avec la signature d’Emmanuel Aucoin. L’ancien des Cataractes, des Voltigeurs et du Titan évoluait avec cette année avec les Cobras de Terrebonne dans la Ligue junior AAA du Québec où il avait déjà amassé 55 points, dont 29 buts, en 30 matchs