Le saviez-vous? Ça fait 23 années que Doom a débarqué dans nos vies. Jeu culte aussi populaire que controversé, Doom a généré moult clones et adaptations.

Étienne Forest a rendu hommage au sanguinolent jeu de manière bien inusitée : en changeant les sons d’explosions et de cris gutturaux de démons par... des extraits d’Albums du peuple de François Pérusse!



Rencontre avec un visionnaire (ou un geek fini, c’est selon)...



Ton premier contact avec les jeux vidéo et les ordinateurs, c’était quoi?



Quand j’avais 10 ans (en 1984), j’ai beaucoup gossé mes parents pour qu’ils m’achètent un Vic 20 de Commodore pour Noël. Après avoir dit que ça serait sûrement le genre de truc que je trouverais le fun pour un mois avant de me tanner, ils ont finalement abdiqué. Ça a été mon premier ordinateur.

Après ça, j’ai eu un Commodore 64, et un premier PC une fois rendu au secondaire. J’ai toujours tripé sur les jeux vidéos, mais je n’ai pas eu de console avant l’âge adulte, j’étais un PC gamer.



Comment as-tu découvert Doom?



J’étais au début de mon bac quand j’ai découvert le jeu. C’était les tout débuts des connexions Internet à la maison, on en a tous obtenu une grâce à l’université, personne n’avait ça chez eux encore. Le Web en était à ses premiers balbutiements, mais on allait souvent faire un tour sur des sites FTP (les vrais savent [en fait, les vieux savent]) pour y trouver des logiciels.

Un de mes amis est tombé sur le démo du jeu Doom. Ce fut une révélation. On a acheté le jeu complet et on a tellement joué que ça a mis notre bac en péril!

Rapidement est arrivé Doom II, même réaction. Après le sommaire Wolfenstein 3D, Doom était le premier first person shooter à simuler de la 3D, avec des différences de hauteur. Mais en bonus l’ambiance était sombre, les cris des monstres au loin faisaient peur et c’était hyper violent. What's not to like?



D’où l’idée de lier Pérusse et Doom est venue?



L’autre truc sur lequel on tripait au début du bac (en fait, on avait aussi tripé tout au long du cégep), c’était les 2 minutes du peuple de François Pérusse. Je me levais chaque matin pour les enregistrer de la radio, sur des cassettes. On les écoutait en rafale en groupe et on les connaissait par cœur.

Quand j’ai découvert des logiciels pour modifier Doom, l’idée m’est venue tout de suite.



Ça représente combien d’heures de travail?



Je ne me souviens plus au juste, mais ça a été long.

Avec un ami, on a commencé par lister tous les sons du jeu original. Ensuite on a tenté de donner une voix unique à chaque monstre, qui peut émettre plusieurs sons.

Par exemple, les Zombiemen (les monstres les moins dangereux) utilisent la voix du «gars qui magasine par téléphone». Les Imps (monstres bruns qui lancent des boules de feu) sont joués par la marionnette Pipi de la capsule «Fanny et Pipi»...

J’ai déterminé les meilleurs échantillons pour chaque type de son, j’ai numérisé le tout. C’est clair qu’on a dû passer une journée ou deux là-dessus au lieu d’étudier. Parce qu’en plus, après, il faut tester le résultat en jouant, hein?



T’as eu de la rétroaction de Pérusse?



J’ai eu l’immense honneur et l’infini privilège de participer à l’entrevue-fleuve de François Pérusse par Benoit Mercier des Mystérieux Étonnants.

Quand j’ai su qu’il le recevrait, je me suis invité en disant à Benoit que j’avais un Doom Pérusse dans mes boîtes depuis 1995.

La vidéo qui est sur YouTube a été créée spécifiquement pour pouvoir montrer rapidement un éventail de situations à François.

Il a beaucoup ri, il a déclaré que c’était «trop drôle» et m’a proposé de m’envoyer un chèque!

Je peux maintenant mourir!