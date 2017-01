Quoi faire si votre enfant est malade?

Quand on est parent, il arrive qu’on doive s’absenter du travail parce qu’un enfant est malade. Chaque employeur a ses propres politiques dans ce type de cas.

Malheureusement, on les ignore la plupart du temps, sauf lorsqu’on en a vraiment besoin. Voici quelques grands principes pour vous aider à gérer la situation.

La norme

Selon l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail en vigueur au Québec, un salarié a le droit de s’absenter du travail jusqu’à 10 jours par année « pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ». Bien sûr, l’employeur n’est pas tenu de le payer pendant cette absence.

De son côté, l’employé est tenu d’aviser son supérieur de son absence le plus tôt possible. On lui demande aussi de faire tout ce qui est en son possible pour limiter la durée de ce congé.

Quelques trucs

Même s’ils y ont droit, plusieurs redoutent le moment d’annoncer la nouvelle à leur supérieur. Voici quelques conseils pour vous aider.

* Quand vous appelez votre patron, expliquez-lui la situation, mais ne rentrez pas dans les détails (à moins qu’il n’en fasse la demande).

* Dites-lui ce que vous comptez faire pour rattraper le retard causé par ce congé imprévu.

* Assurez-vous de lui indiquer les tâches qui doivent absolument être accomplies pendant votre absence.

* Donnez vos coordonnées si quelqu’un doit vous contacter pour résoudre un problème.

* Dites-lui immédiatement si vous croyez que l’état de votre enfant va entraîner plus d’une journée d’absence.

En gardant ces informations en tête, vous devriez éviter d’envenimer la situation.