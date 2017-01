Se concentrer sur le travail qui compte vraiment

Plusieurs éléments viennent influencer notre bien-être au travail. Il y a bien sûr notre poste et nos tâches proprement dites, mais il y a surtout l’environnement qui vient influencer nos perceptions. Le défi comme employé est d’éviter les distractions et de se concentrer sur les tâches qui comptent vraiment.

Dans le livre Focus - l’art de se concentrer, Leo Babauta rappelle que « lorsqu’il s’agit de trouver les moyens de vous concentrer sur votre travail, la simplicité est un bon point de départ. Lorsque vous simplifiez, vous enlevez le superflu et ne gardez que l’essentiel. »

Des sources de distraction nombreuses

Dans le milieu de travail, les sources de distraction sont nombreuses. Il y a les communications omniprésentes, et particulièrement, les courriels. Est-ce vraiment important de répondre en temps réel? Il est essentiel de se doter d’une méthode de travail pour que ces messages ne deviennent pas envahissants et ne nuisent pas à la concentration.

Pour certains, la distraction peut être un collègue envahissant qui a toujours une anecdote à raconter. Cela peut être le bruit ambiant, des procédures inutilement lourdes, un manque de communication ou la présence des médias sociaux. Il importe d’identifier les distractions pour pouvoir les éviter.

Quelques trucs

Si on veut se concentrer sur l’essentiel, un bon truc est de choisir deux ou trois tâches principales par jour et de s’assurer de les réaliser en priorité. Il faut essayer d’éviter de réaliser plusieurs tâches en même temps. L’idée semble séduisante et on a l’impression d’être plus efficace, mais la réalité est que cela entraîne une perte de temps de jongler entre les dossiers. Autre truc qui peut sembler paradoxal : il faut éviter de surcharger son agenda. Une trop grosse charge de travail peut décourager, et avec un état d’esprit négatif, les gens sont moins efficaces. Pour éviter cette situation, il est bon de prévoir du temps pour les imprévus.