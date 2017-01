Solutions pour concilier travail et famille

Beaucoup de personnes essaient de concilier travail et famille, mais y arrivent difficilement. Parfois, c’est au détriment de leur santé, car elles se surmènent. Vous vous demandez sûrement comment vous pouvez y parvenir. Pas de panique, voici quelques solutions.

1. Organisez et planifiez tout

Si vous êtes en couple et que vous travaillez tous les deux, instaurez un horaire familial qui vous permettra de mieux répartir vos diverses obligations. Planifiez les repas et assignez les tâches ménagères à l’avance!

2. Adaptez-vous selon les imprévus

Si un matin votre fils est malade, peut-être pouvez-vous travailler de la maison? Si vous êtes en retard un matin, peut-être pouvez-vous quitter votre lieu de travail plus tard? Avant que ces imprévus n’arrivent, prévoyez des mesures et parlez-en à votre employeur. Sinon, trouvez des solutions de rechange.

3. Ayez des loisirs

Que ce soit seul ou en famille, consacrez certains moments de votre semaine à pratiquer une activité qui vous détend et profitez de ces moments privilégiés pour vous ressourcer. Ces moments sont sacrés et devraient être protégés à tout prix. Grâce à eux, vous n’aurez pas l’impression que votre vie se résume à être parent et employé.

4. Demandez de l’aide

Que ce soit auprès d’un professionnel, d’un parent ou d’un ami, n’hésitez pas à demander de l’aide. Vous serez surpris de l’ouverture des membres de votre entourage et de ce qu’ils peuvent vous apporter. Certains pourraient prendre en charge quelques tâches, et d’autres connaître la solution ou la personne adaptée à vos besoins.

N’oubliez pas que c’est vous qui décidez de votre vie. Si votre emploi ne vous convient pas avec vos nouvelles obligations familiales, vous avez le droit de changer de travail ou de choisir de vous occuper de votre famille. Le plus important, c’est votre bonheur et votre santé.