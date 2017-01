Son client lui laisse: «Excellent service, mais je ne donne pas de pourboire aux noirs»

Samedi, un client d’un restaurant en Virginie a inscrit sur sa facture de 30,52$ : «Excellent service, mais je ne donne pas de pourboire aux noirs».

Kelly Carter, une serveuse de longue date en banlieue de Washington, a relu la note à trois reprises tellement elle n’en croyait pas ses yeux. Elle n’aurait pas voulu en faire toute une histoire, mais deux autres clients outrés par la situation ont décidé de publier une photo de la facture sur les réseaux sociaux.

L’employée du restaurant mexicain Anita’s a affirmé dans une entrevue avec les médias locaux que le couple de blancs dans la vingtaine avaient pourtant été courtois durant et après le repas.

Son patron a ajouté qu’il était « dégouté, mais que c’est cohérent avec le climat politique actuel ».

Sur une note plus joyeuse pour Carter, grâce aux milliers de partages et à la couverture médiatique de l’incident, plusieurs personnes se seraient rendues au restaurant et auraient demandé d’être servies par elle. Certains clients lui ont même offert des cadeaux.

Elle a conclu en disant que le client raciste « ne m’a pas fait de tort, mais juste à lui. Cela ne peut que nous rendre plus forts. »

À savoir si elle les serviraient à nouveau s’ils se présentaient, elle le ferait sans hésiter.

