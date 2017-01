Tour d’adresse

On ne peut adresser quelqu’un ni un problème, disais-je, il y a quelques jours, dans cette chronique. Adresser signifie «faire parvenir», «dire à quelqu’un». Ex.: Adressez ce colis à votre père, mais ne lui adressez aucun reproche. «Mais une question peut-elle s’adresser à quelqu’un»? me demande un lecteur, A. Dawson. Oui. La forme pronominale «s’adresser (à quelqu’un) signifie «lui parler» ou - dans le cas d’un sujet, d’une question - «être destiné à quelqu’un». Il est donc correct de dire: cette question s’adresse à vous. Elle vous est destinée.