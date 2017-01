Tournoi pee-wee de Québec: Le succès dans la continuité

La 58e édition du Tournoi international pee-wee de Québec se tiendra du 8 au 19 février, au Centre Vidéotron et à l’Arpidrome de Charlesbourg. Contrairement à l’an passé, marqué par le déménagement du Colisée au nouvel amphithéâtre, c’est sous le signe de la continuité que le rendez-vous 2017 se déroulera non sans l’ajout de quelques nouveautés.

Les petits Remparts, représentés par les Corsaires de Pointe-Lévy, disputeront le match d’ouverture officielle le samedi 11 février face aux Stars de Long Island, à 13 h, en classe AAA. Quant aux petits Nordiques, uniforme porté par les joueurs des Élites de Beauce-Appalaches, ils amorceront leur parcours le lendemain à 13 h en AA-Élite. Une centaine de matchs hors-concours auront lieu à la patinoire des Galeries de la Capitale.

En rafale, voici quelques faits saillants de la 58e édition avec les propos du directeur général Patrick Dom.

L’an 2 du Centre Vidéotron

Après une première année d’adaptation à l’intérieur du Centre Vidéotron, l’organisation du Tournoi pee-wee est plus heureuse que jamais de bénéficier d’installations à la fine pointe de la technologie. «L’an passé, c’était un stress de sortir du Colisée où on avait été là pendant 56 ans dans une bâtisse complètement différente. Après un an, on est capable de voir l’efficacité qu’il y a d’être au Centre Vidéotron et des possibilités, surtout au niveau des technologies. Il y avait beaucoup de plasters au Colisée!»

Des refus à la tonne

Si 120 équipes sont inscrites, elles sont 180 qui ont été refusées cette année. Selon l’organisation, le Tournoi a atteint sa capacité maximale et n’élargira pas ses cadres dans un avenir rapproché.

«Il n’y a pas de solutions. Ça donne encore l’attrait au Tournoi pee-wee. On essaie le moins possible de choisir les équipes, qu’elles se classent par elles-mêmes, mais ça fait partie de notre succès et on vit avec.» Deux clubs de la Corée du Sud ont cependant décidé d’annuler leur participation.

Enfin un club de Toronto!

Après des années d’absence, une formation de la région de Toronto foulera de nouveau la glace au Tournoi pee-wee dans la classe Inter C. Il faut remonter à l’époque de Steven Stamkos, l’actuel capitaine du Lightning de Tampa Bay, en 2003, pour retrouver un club de cette région parmi les prétendants. «On parle d’un club de la ligue qui était très récalcitrante à venir à Québec. Je souhaite que ce soit un pas dans la bonne direction

On ne se pliera pas à leurs exigences (d’avoir 8 clubs de leur ligue), car ça reste notre tournoi, mais s’ils faisaient un bout de chemin, on est prêts à en faire un.»

L’équipe féminine de retour

Fort de son succès l’an passé, l’équipe des étoiles féminines du Québec, dirigée par les membres de l’équipe canadienne Caroline Ouellette et Kim St-Pierre, sera de retour pour une deuxième année de suite, cette fois dans l’Inter B. Leur premier match aura lieu le 9 février face aux Harfangs de Beauport.

Le plan stratégique dans la mire

L’organisation dévoilera en mai sa «planification stratégique» pour les éditions suivantes. On souhaite diversifier et améliorer l’expérience des participants et des visiteurs en «gardant l’ADN du Tournoi», tout en y amenant de nouvelles choses. Parmi les projets étudiés figure le déménagement des activités du tournoi de la deuxième chance à l’Arpidrome vers le Pavillon de la jeunesse.

Personnalités 2017

Arron Asham (Entraîneur, NY Islanders)

Erik Cole (fils, Hurricanes de la Caroline)

Simon Gagné (Entraîneur, Flyers de Philadelphie)

Bob Hartley (Entraîneur, Sélect du Nord)

Bob Kelly (Entraîneur, Flyers de Philadelphie)

Alex Kovalev (fils, Mid Faifield)

Scott Niedermayer (Entraîneur et fils, Ducks Jr.)

Mike Richter (Entraîneur et fils, NY Rangers)

Craig Rivet (Entraîneur et fils, Sabres Jr.)

Garth Snow (Entraîneur, NY Islanders)

En chiffres