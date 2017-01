Traités comme «des esclaves»

Une étudiante en médecine qui s’est relevée d’une dépression qui l’a amenée à envisager le suicide à plusieurs reprises critique les conditions de stage «inhumaines» que vivent les stagiaires.

En mai dernier, Jessica Rheault a commencé à avoir des symptômes d’anxiété. «J’étais brûlée. Je ne dormais plus, explique-t-elle. J’étais en mode survie.»

Les heures de stages et d’études s’accumulaient. Le sommeil était court et rare. La pression des patrons «trop forte».

«On nous demande d’étudier, alors qu’on rentre au travail à 7 h 30 et qu’on fait une garde jusqu’à minuit. On doit être de retour au boulot pour 7 h pour des présentations. Dans la vie, j’aime ça prendre ma douche, manger et dormir cinq heures, illustre-t-elle. Il ne reste plus de temps pour la vie sociale».

Puis, une journée, elle a flanché. «Je n’étais plus capable de réfléchir», raconte-t-elle. Elle a terminé sa journée et n’est plus retournée au travail depuis. Elle s’est isolée chez son père, à Rimouski. Les lumières éteintes, elle se cachait. «C’est arrivé plusieurs fois que mon pot de pilules soit prêt. En plus, je savais quoi prendre pour ne pas souffrir, admet-elle. J’avais tout de prêt pour le moment où j’allais être résolue à partir.»

Par chance, elle n’est jamais passée à l’acte. Elle pensait toujours aux autres qui resteraient.

Nouvelle vie

Après sept ans en médecine, Jessica ne sait toujours pas si elle continuera son parcours. «Avant, je ne voyais tellement rien d’autre dans la vie. J’étais décidée depuis que j’avais neuf ans», dit-elle.

Aujourd’hui, la vie est différente. À l’aide de la médication et en consultant beaucoup de spécialistes, elle a revu la lumière. Elle s’est souvenue de ce qu’elle aimait dans la vie. Elle s’est souvenue que peindre et prendre du temps avec ses amies est important pour elle. Elle se dit d’ailleurs prête à passer à un autre appel. Elle pourrait devenir ostéopathe et se lancer des défis connexes.

Jessica soutient que les facultés de médecine ne sont pas les premiers responsables de la détresse des étudiants. Elle garde en réalité un goût très amer de son passage à l’externat.

«L’Université Laval s’occupe beaucoup de nous. Surtout depuis le suicide d’Anne-Sophie (une étudiante décédée l’an dernier), la faculté fait tout pour nous aider», explique l’étudiante.

« Brûlés »

Ce sont les médecins dans les hôpitaux, qui sont tellement débordés de patients, qui prennent les stagiaires «pour des esclaves», dit-elle. «Eux sont brûlés, on est brûlé, on ne s’endure pas. On a beaucoup de patients à traiter et on n’a jamais de temps pour nous», relate-t-elle.

Puis, les comparaisons avec les autres étudiants sont infernales. «C’est toujours: qui es-tu en rapport aux autres? Tu es tout le temps avec les meilleurs, les premiers de classe, avec des gens performants.»

