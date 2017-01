Un Palestinien condamné à la prison à vie pour le meurtre d’un Israélien

Un tribunal militaire israélien a condamné lundi un Palestinien à deux peines de prison à vie pour le meurtre d’un Israélien et tentative de meurtre contre un autre randonneur en 2015 en Cisjordanie occupée, a indiqué l’armée israélienne.

La cour a également jugé que Mohammad Abou Shahin devait payer 3,5 millions de shekels, environ 910 000$ à la famille du randonneur tué, Danny Gonen.

Un ami de Danny Gonen, Netanel Hadad, avait été blessé lors de l’attaque commise le 19 juin 2015.

Mohammad Abou Shahin a également été reconnu coupable de 13 chefs d’accusation de tentative de meurtre pour une série de fusillades entre avril 2014 et juillet 2015 visant des civils israéliens et des membres des forces de sécurité, a dit l’armée dans un communiqué.

Un soldat avait été blessé lors d’une des attaques.

Le tribunal a jugé que Mohammad Abou Shahin ciblait «les soldats et les civils uniquement parce qu’ils étaient juifs» et a recommandé qu’il ne soit pas gracié et que sa peine ne soit pas raccourcie, a ajouté le tribunal.

L’attaque contre Danny Gonen, qui était âgé de 25 ans, et Netanel Hadad, deux Israéliens de Lod, dans le centre d’Israël, s’était produite près de la colonie de Dolev à l’ouest de Ramallah. Elle avait suscité l’indignation en Israël.

Le Shin Beth, l’agence de sécurité intérieure israélienne, avait indiqué que Mohammad Abou Shahin appartenait à un groupe armé lié au parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

Il avait été arrêté en juillet 2015 et, des mois plus tard, l’armée avait démoli sa maison, pratique courante et controversée contre les auteurs d’attentat.

Depuis le 1er octobre 2015, une vague de violences dans les Territoires palestiniens occupés et en Israël a coûté la vie à 247 Palestiniens, 40 Israéliens, deux Américains, un Jordanien, un Érythréen et un Soudanais, selon un décompte de l’AFP.

La plupart des Palestiniens tués sont des auteurs ou auteurs présumés d’attaques anti-israéliennes, souvent commises par des jeunes isolés.