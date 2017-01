Voici combien de fois par semaine il faut laver sa serviette de bain

La serviette de bain c’est comme le costume de bain en voyage dans le sud. On sait tous qu’il faut la laver, mais on sait jamais vraiment précisément quand et surtout combien de fois.

Comme plusieurs d’entre vous, on fait du déni à savoir si notre serviette de bain est sale. On y va à la texture ou à l’odeur? Ou les deux?

Bref, ce que vous allez lire va vous ébranler.

Bien que l’on pense que notre serviette de bain soit propre, on sort de la douche après tout, il n’en est rien.

Champignons, cellules mortes de peau, sueur, salive, sécrétions anales et vaginales et une foule d’autres germes se retrouvent dans notre précieuse serviette. Parfois ils viennent directement de nous, parfois du plancher si on échappe sa serviette ou même, du couvercle de la cuvette de toilette sur laquelle bon nombre d’entre nous déposent notre serviette durant la douche.

Oui le sait c’est dur à encaisser.

C’est du moins ce que révèle Philip Tierno, microbiologiste et pathologiste à l’université de médecine de New York.

Bien que ces germes et bactéries ne soient pas fondamentalement dangereux pour nous, il reste que ceux-ci se multiplient à la vitesse grand V. D’où l’importance de laver sa serviette régulièrement.

Mais combien de fois au juste doit-on la laver?

3 fois par semaine serait l’idéal.

Surtout si celle-ci sèche à l’air libre tranquillement plutôt que dans la sécheuse à haute température, ce qui rend la serviette complètement sèche rapidement.

En résumé, une serviette qui est humide est une serviette où les germes se multiplient en claquant des doigts.

De plus, toujours selon Monsieur Tierno, ne partagez donc pas votre serviette avec une autre personne. Ça vous évitera des staphylocoques et autres bactéries dangereuses transmises par le corps humain.

Ok. On a compris. On la lave de ce pas.

Source :

Independant.co.uk