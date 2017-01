RICHARD, René



Le 6 janvier 2017, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur René Richard, époux de feu madame Pierrette Provost et père de feu Line Richard.Il laisse dans le deuil, ses enfants, Daniel (Franca), Diane et Isabelle (Raymond), ses petits-enfants, Sabrina, Matthew et Marika. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 12 janvier 2017 de 12h à 14h au:McMASTERVILLE, Qc J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Institut thoracique de Montréal.