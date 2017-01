LABELLE, Gérard



À la Résidence du Boisé Sainte-Thérèse, nous a quittés le 3 janvier 2017 à l’âge de 88 ans, M. Gérard Labelle, entouré avec amour de ses proches.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Jeanine Bouchard après soixante années de mariage ainsi que ses filles Diane, Suzanne (Jean-Pierre) et Louise (Michel), ses petits-enfants Olivier (Katty), Ugo (Mélanie), Patricia (Jonathan) et Geneviève (Mélodie), ses arrière-petites-filles Coralie et Jade, son frère Yvan et ses soeurs Pierrette, Annette, Mariette (Gérald), Rita (Jacques) et Monique (Robert) ainsi que de nombreux proches et amis.Nous remercions chaleureusement la Résidence du Boisé Sainte-Thérèse pour les soins attentionnés.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier 2017 de 10h à 14h au:10,280 BOULEVARD LAURIERTERREBONNE (La Plaine)514-770-9770www.salonfunerairelfc.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladie du coeur serait apprécié.