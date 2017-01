GOLLAIN, née LAVOIE, Marielle



Le 3 janvier 2017 est décédée à 85 ans, Marielle Lavoie, épouse de Jacques Gollain.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Jean-François) et France (Joël), ses petits-enfants Karine, Samuel, Simon, son frère Gérald Lavoie (Lise), sa soeur Huguette Lavoie et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2017 dès midi à la:2125, NOTRE-DAME, LACHINE514 639 1511 www.jjcardinal.casuivi de la célébration funéraire dans la chapelle de la résidence funéraire à 16 heures.