4 looks pour le retour au travail

Pour plusieurs, les premiers jours de janvier marquent le retour au travail. Question de vous donner l’erre d’aller mode, voici deux silhouettes pour femmes et deux autres pour hommes mettant en lumière des tenues qui se prêtent à une variété d’environnements professionnels.

Avec cette combinaison de sa collection Daya, la chanteuse Zendaya rejoint plusieurs tendances, dont celle de la matière (velours­­), la couleur de l’année Pantone (Greenery ou verdure) et le style (utilitaire­­ chic).

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Jennifer Lawrence fait passer le mouton renversé du décontracté au chic.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Superposez les teintes de gris et de bleus pour un look sobre et décontracté­­.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Pour un look seventies, troquez votre chemise pour un col roulé en laine. Et allez-y tout confort en optant pour des baskets à l’allure de derby à double boucle.

Photo courtoisie

Photo courtoisie