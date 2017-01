WALSH, Félix



Paisiblement, au Centre universitaire de santé McGill de Montréal, le 26 décembre 2016 à l’âge de 83 ans, est décédé Monsieur Félix Walsh, époux de Yolande Provencher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Nicole Doucet), Jean (Marie-Andrée Daigneault) et Patrick (Hélène Bock), ses petits-enfants Pierre-Luc, Sabrina et Jérôme. Il laisse également sa soeur, Cécile Walsh-Lecavalier, son beau-frère et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu, en présence de ses cendres, le samedi 14 janvier 2016 à 11h00, en l’église Sainte-Marie-Médiatrice, 306 av. des Érables, Brigham, Qc, J2K 4K3. La famille accueillera parents et amis à l’entrée de l’église à compter de 10h00.