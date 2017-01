PICHETTE, Claire Jean-Marie



C’est entourée d’amour qu’est décédée madame Claire Jean-Marie, au pavillon St-Vincent, le 6 janvier 2017, à l’âge de 94 ans et 7 mois. Elle était l’épouse de feu Jules Pichette et la fille de feu madame Blanche Duteau et de feu monsieur René Jean-Marie, demeurant à Sherbrooke.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Louise (Richard Tanguay), Christine (Bernard Lefebvre), Jean, Lucie (François Auray) et François (Natalie Boudreau); ses petits-enfants: Jasmin, Ambroise, Mathieu, Annie, Émile, Josef, Simonne, Léandre, Laurie, Adèle, Frédérique, Léa-Claude et Clara, ses arrière-petits-enfants: Léon, Béatrice, Evann, Noah et Nathaniel.Elle était la soeur de feu Gisèle, feu Rachel, feu Roger, feu Marcelle, feu Lucienne, Gaston (Thérèse) et de Jacqueline (feu Geoffroy) et la belle-soeur de la famille Pichette: feu Clément, feu Donat, feu Berthe, feu Véronique, Rita (feu André) et feu Daniel. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à la:485, RUE DU 24-JUINSHERBROOKE J1E 1H1le mardi 10 janvier 2017 de 14h00 à 16h00 et de 19h00 à 21h00 ainsi que le mercredi 11 janvier, jour des funérailles, de 9h00 jusqu’au départ pour l’église. Le service religieux sera célébré à 11h00, en l’église St-Jean-Baptiste, 280 rue du Conseil, Sherbrooke. L’inhumation suivra au Cimetière St-Michel.La famille tient à remercier tout le personnel du 4e A du Pavillon St-Vincent, pour les excellents soins et la délicatesse dont ils ont fait preuve à l’égard de Madame Jean-Marie Pichette.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation VITAE. Des formulaires seront disponibles sur place.