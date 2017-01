TEOLI, Domenico



À Montréal, le 7 janvier 2017, à l'âge de 85 ans est décédé Domenico Teoli, époux de feu Carmina D'Asti.Il laisse dans le deuil ses enfants Stefano (Luisa), Giuseppe (France), Tony (Roxanne), ses petits- enfants Eric, Mark (Nadia), Patrick (Maryann), David (Amy), Jessica (Sasha), Kevin (Chantal), Dany, Sarah et Dominic, son frère Mario (Maria), sa soeur Concetta ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal,le jeudi 12 janvier 2017 de 14h à 18h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 13 janvier en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800 Henri-Julien, Montréal à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.