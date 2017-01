DAGENAIS, Normand



À Montréal, le 2 janvier, à l'âge de 89 ans est décédé Monsieur Normand Dagenais.Il laisse dans le deuil son épouse Marcelle Grenon, son fils François Dagenais (Diane Rivard), ses petits-enfants Jean-Sébastien et Marie- Michèle, ses beaux-enfants Céline, Nicole, Jean-François, Michel et Jacques Goulet ainsi que leur conjoint, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son frère Michel (Nicole), Raymond et ses soeurs Denise et Suzanne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Salon Urgel Bourgie, au 1010 boul. Shevchenko, LaSalle, Qc,le vendredi, 13 janvier 2017, de 19h à 22h et le samedi, 14 janvier 2017 de 9h à 12h, suivi d'une cérémonie à la Paroisse St Nazaire (111 avenue Bélanger, LaSalle, H8R 3K7) à 12h30.