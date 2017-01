C’est sorti aujourd’hui et c’est très bon.

“Sweet F’in Love”, produit par Kaytranada, le DJ et producteur montréalais, vient d’être publié sur le compte Soudncloud du «beat maker» Swizz Beatz, aussi conjoint de Alicia Keys.

C’est «smooth», c’est envoûtant, il y a une touche rétro et sexy et on aime beaucoup ça.