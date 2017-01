BMW revampe sa série 5 avec des versions plus performantes

À l’occasion du Salon automobile de Detroit, BMW annonce deux nouvelles versions à sa gamme de luxe série 5 : les berlines M550i xDrive et 530e iPerformance.

La première à transmission intégrale aux quatre roues est mue par un moteur V8 TwinPower 4,4 litres biturbo capable de 456 ch à 5500 tr/min et un non moins couple moteur très élevé de 480 lb-pi dès 1800 tr/min, ce qui en fait la plus rapide des série 5 jamais produites, selon le constructeur. Son accélération de 0 à 60 milles par heure sous les 4 secondes est même plus rapide que la M5.

Comme cette voiture est une version M de la division Performance de BMW, en plus de la boîte automatique huit rapports, la distribution du couple moteur favorise le train arrière et son châssis est 10 mm plus près du bitume. BMW demande 72 100 $US pour sa M550i xDrive 2018.

530e iPerformance hybride

L’autre nouveauté vise surtout les amateurs de technologies hybrides. Avec la 530e iPerformance 2018, BMW est parvenu à offrir un produit à la fois puissant et économe en carburant. Offerte à partir de 51 400 $US en version sDrive deux roues motrices et 53 700 $US en version xDrive quatre roues motrices, la 530e est équipée d’un bloc 2,0 litres TwinPower Turbo de 180 ch marié avec un moteur électrique eDrive pour créer un puissant ensemble de 248 ch et 310 lb-pi de couple. L’ensemble batterie lithium de 9,2 kWh refroidi par liquide n’empiète pas dans le volume de chargement du coffre.

Dans le même exercice d’accélération, la version sDrive abat le 0-60 en 6 secondes ou en 5,8 s en xDrive.

Les deux nouvelles berlines arriveront chez les concessionnaires nord-américains au printemps 2017.