Comment améliorer la collaboration au sein de votre équipe?

L’efficacité du travail d’équipe en entreprise est l’une des grandes préoccupations des employeurs d’aujourd’hui. Améliorer la collaboration au sein d’une équipe de travail requiert des efforts tant sur le plan individuel que sur le plan organisationnel.

Voici quelques points à garder en tête pour assurer un climat de travail harmonieux.

L’opinion de tout le monde compte

Portez attention à ce que tous vos collaborateurs ont à dire. Il n’y a pas que votre patron ou vos supérieurs qui peuvent avoir de bonnes idées. Votre équipe obtiendra de bien meilleurs résultats si tous ses membres sentent que leurs opinions sont vraiment les bienvenues. Faites rebondir les idées autour de la table au lieu de boire les paroles d’un ou de plusieurs meneurs!

Les réunions : pas trop souvent, pas trop longtemps

Privilégiez les rencontres courtes, parfois même debout. Personne n’étirera inutilement une réunion s’il sait qu’il ne la passera pas confortablement assis! Oh, et ne commettez pas non plus l’erreur de confondre la communication (une conversation par courrier électronique, par exemple) et la collaboration réelle, qui est un échange multidirectionnel impliquant tous les éléments d’un contexte donné, insiste Clara Guénand, une employée de la plateforme collaborative Planzone. Autrement dit, si vos réunions ressemblent toutes à un long ordre du jour, repensez vos manières de faire.

La vie hors du bureau

Que ce soit un barbecue sur la terrasse du bureau, un déjeuner d’équipe ou un 5 à 7 dans un bar, tâchez de passer des moments de qualité avec votre équipe hors du bureau. Ce type d’initiative permettra à vos collègues de développer un sentiment d’appartenance à l’entreprise et de s’impliquer au-delà des horaires de travail et des objectifs professionnels.

Collaborer ne signifie pas se tenir la main à longueur de journée. Cela consiste d’abord à respecter chacun de vos équipiers en tant que collègue et en tant que personne, puis à trouver le juste milieu entre le niveau de communication nécessaire et le temps de travail individuel requis. Plus compliqué qu’il n’y paraît, hein?