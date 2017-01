Dévaler les pistes avec style

Présenté par: Pas évident d’avoir du style à -20 degrés, tout emmitouflé? Bonne nouvelle, l’hiver est à la mode! Les vêtements chauds n’ont jamais été aussi populaires, même que le style de la montagne s’invite souvent à la ville.

À la différence des vêtements urbains­­, les collections de vêtements de ski sont plus éclatées et innovent avec des matières qui sont de plus en plus minces et tout aussi performantes. Les prix atteignent souvent des sommets, mais lorsque l’on parle vêtements techniques, l’investissement vaut le coût pour profiter de l’hiver en tout confort. Vous pouvez toujours attendre les soldes...

L’ère de la doudoune

Inspiré de l’univers du ski et ensuite­­ adapté en ville, la doudoune pourrait s’avérer votre seul manteau cet hiver. Elle se porte tout aussi bien sur les pentes que pour aller faire l’épicerie. On aime son rapport grande chaleur pour poids léger. Même phénomène pour la tuque à pompon de fourrure qui se porte autant­­ au centre de ski que sur la rue Principale.

Multi-couches

Les parkas et les multi-couches sont encore en tête et c’est tant mieux, car ces pièces sont pratiques et peuvent s’adapter tant à l’intensité du sport que vous faites qu’aux variations de température.

La couche de base

Inutile d’enfiler de gros chandails qui vous donneront encore plus de volume, il suffit de choisir de bons sous-vêtements techniques qui seront­­ à la fois minces et chauds, puisqu’ils évacueront la transpiration. Considérez cet achat comme un investissement, car il vous suivra longtemps.

Les couleurs

La couleur dominante reste le noir, mais plusieurs skieurs veulent se démarquer en portant des couleurs vives ou des motifs amusants. Outre le traditionnel rouge et bleu, on voit beaucoup d’orangé, de corail, de rose, de prune, de jaune et de kaki. Les teintes métalliques, or et argentées, mariées au noir, font chic. D’ailleurs, les tissus lustrés ont la côte et donnent un look plus fashion aux habits de ski.

Bonne saison de ski ! Les prix ont été arrondis et plusieurs articles sont présentement en solde. De gauche à droite Photo Ben Pelosse

PEAK PERFORMANCE: Coup de cœur pour cet ensemble de ski chic, manteau spéciale édition or 520 $ en solde pantalon stretch : 375 $ polar blanc 130 $, gants 120 $, tuque 65 $ Boutique Peak Performance au Dix30.

ROSSIGNOL: Doudoune en duvet noir 500 $ en solde pantalon rouge : 280 $ en solde tuque 60 $, mitaines en cuir 140 $ chez Oberson

DESCENTE : Manteau classique et technique pour homme 636 $ en solde, pantalon 316 $ en solde, tuque 55 $, lunettes Oakley­­ 329 $ chez Oberson

LUHTA : Chic ensemble noir avec fermeture éclair or rose, manteau 224 $ en solde, pantalon softshell 112 $ chez Simons­­ et Oberson

Photo Ben Pelosse

ZERORh+ : manteau en duvet fuchsia d’aspect satiné 480 $, pantalon 240 $, tuque LUX 53 $ mitaines 65 $ chez Sportium

Photo Ben Pelosse HOLDEN: manteau 266 $ en solde pantalon : 210 $ en solde, ouaté Volcom 75 $, tuque Vans 20 $ dans les boutiques EMPIRE

Photo Ben Pelosse

LOLË: manteau 472 $, pantalon 265 $, mitaines 80 $, chapeau trappeur 65 $ chez Sports Experts.

Photo Ben Pelosse

Pour femmes, parmi les couches de base les plus performantes: haut Heli 200 $, bas Heli 100 $, veste à capuchon 120 $ et bas 25 $ chez PeakPerformance au Quartier Dix30.

Pour enfants, sous-vêtements amusants et chauds: laine polaire­­ 45 $, haut en mérinos 50 $ pantalon 35 $ et bas thermos 16 $ chez Sports Experts.

Photo Ben Pelosse

ORAGE : manteau Monarch 3 en 1 très pratique 680 $, pantalon doublé 350 $, tuque et foulard 35 $ chacun, dans plusieurs magasins de sport et sur manteau Monarch 3 en 1 très pratique 680 $, pantalon doublé 350 $, tuque et foulard 35 $ chacun, dans plusieurs magasins de sport et sur orage.com

SALOMON: manteau technique pour homme 460 $, pantalon 270 $, casque 180 $, lunettes 53 $ gants 130 $, bottes 150 $ chez Sports Experts

On en parle

Une légende nous quitte Photo Ben Pelosse

Modèle Glacier 1957 en édition limitée qui fait référence à l’original. Photo courtoisie Jean Vuarnet, un visionnaire dans le monde du ski, nous a quittés le 2 janvier dernier à l’âge de 83 ans. Ce champion olympique est devenu dans les années 1960 la référence dans le domaine des lunettes solaires grâce à la qualité de ses verres. Aujourd’hui encore, les Vuarnet sont tout aussi tendance que performantes. Nouveauté

Plein la vue Photo courtoisie

La nouvelle collection Progressor S d’Adidas frise la perfection avec des verres doubles sphériques qui offrent un angle de vue améliorant la vision périphérique. Autre innovation: les verres se changent rapidement et facilement­­ même avec les gants. De plus, les masques de ski s’adaptent aux lunettes de vue. Offert en plusieurs couleurs, de 185 $ à 250 $, selon le choix des verres et pour les lunettes­­ de soleil assorties, de 135 $ à 220 $. Adidas.com/eyewear.com

Achat de la semaine

Se protéger en beauté Photo courtoisie

Presque devenu obligatoire en ski, le casque se démarque avec des couleurs à la mode et des styles s’inspirant du skateboard. Sa mission première étant de protéger la tête en cas d’impact, ce casque de vinyle nitrile à double densité est breveté pour amortir les chocs. Ce modèle est compatible avec les masques et les systèmes audio Giro, 220 $ giro.com

