Donald Trump nuit à la jeunesse

Cette insulte faisait suite au discours de l'actrice lors des Golden Globes, au cours duquel elle s'en est pris à Donald Trump sans jamais le citer. Interrogée dans l'émission Hardball With Chris Matthews, Barbra Streisand a pris la défense de l'actrice. «Ce dont nous avons le plus besoin dans ce monde, c'est de gentillesse et d'un minimum de décence, a-t-elle déclaré. La manière qu'il a de répondre et d'insulter tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui est plutôt honteuse. Quel signal envoie-t-il aux enfants qui regardent la télévision?»