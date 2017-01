Échanger avec un collègue autiste

« Comment parvenez-vous à communiquer avec eux? » doit être une question fréquemment posée à l’entourage d’individus ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) par tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec ces derniers. La relative complexité de ce trouble et la méconnaissance du public en général sur le sujet font de la communication avec les autistes un défi pour la majorité des gens. Voici quelques conseils susceptibles de vous mettre sur la bonne voie :

* Ne parlez pas trop fort et évitez de toucher la personne autiste de manière inattendue.

* Exprimez-vous le plus simplement possible, sans utiliser d’expressions à double sens ou de sous-entendus.

* Ne vous servez pas de votre malaise comme prétexte pour exclure la personne autiste de certaines activités.

* Entamez une discussion sur un sujet pour lequel votre interlocuteur a un intérêt.

Chaque personne autiste est unique. Ces conseils sont donc indicatifs, au mieux, car il n’existe pas d’approche universelle. Plus vous apprendrez à connaître l’individu autiste, plus vous saurez comment vous comporter en sa présence. Il est primordial que vous soyez conscient des différences et des difficultés des personnes autistes, qui sont naturellement les premières victimes de leur état. La retranscription de la conférence de la Dre Lorna Wing traduite par Chantal Tréhin, que vous pouvez trouver sur le site Web de la Fédération québécoise de l’autisme (www.autisme.qc.ca), vous permettra d’en apprendre davantage sur le sujet.