SHERBROOKE | Une technicienne comptable a fait des voyages, a mangé dans des restaurants de luxe et s’est payé des billets de hockey après avoir fraudé son employeur de 156 000 $.

Ghyslaine Beaudoin, 36 ans, n’a pas hésité à se payer du luxe durant plus d’une année grâce à des montants d’argent pris dans le compte de son employeur, les Habitations M. Fontaine, un entrepreneur en construction de Sherbrooke.

L’argent lui a permis d’effectuer des voyages à Cuba, en Floride et à New York. Durant ses escapades, elle gâtait ses proches dans des restaurants de luxe et en leur achetant des souvenirs.