À la question «Quelles sont les routes les plus meurtrières en province», Transports Québec répond: la 158 dans Lanaudière, la 116 au centre du Québec, la 169 au Lac-Saint-Jean et les autoroutes 20 et 40.

L’émission J.E. est allée rencontrer des citoyens, des maires, des victimes d’accidents dans ces régions pour comprendre pourquoi il y a tant de tragiques accidents. Également, ce qui est fait et ce qui tarde à être fait pour améliorer ce triste bilan routier.

Le texte complet est disponible suir le site de TVA Nouvelles.