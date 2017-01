DEL VECCHIO, Teresa

(VUMBACO)



La famille de Teresa Del Vecchio (Vumbaco), épouse de feu Armand Del Vecchio (1925-1968) a le regret d'annoncer son décès, survenu le 3 janvier 2017 au CHSLD Jean-Hubert-Biermans à Montréal. Elle nous a quittés à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil, sa fille Hélène et ses fils Nicola (Johanne) et Frank (Pierrette), ses petits-enfants Lucia, Xavier, Alexandre, Dominic, Valérie et Patrick et quatre arrière-petits-enfants Nicolas, Thomas, Charlotte et Léa, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 14 janvier de 18h à 22h et le dimanche 15 janvier de 9h à 12h45.Les funérailles seront célébrées le dimanche 15 janvier à 13h à la Chapelle du complexe.Nous tenons à remercier tout le personnel du CHSLD Jean-Hubert-Biermans pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur soutien pendant toutes ces années.Au lieu de fleurs, nous vous demandons d'acheminer un don à la Société Alzheimer de Montréal directement en ligne sous ce titre.Si vous le désirez, vous pouvez transmettre vos messages de condoléances via le formulaire prévu ci-dessous.