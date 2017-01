LEFEBVRE, Nathalie



De Pointe-Calumet, le 27 décembre 2016, à l’âge de 46 ans, est décédée Mme Nathalie Lefebvre, épouse de M. Jean-Jacques Bérubé. Elle était fille de feu M. Réal Lefebvre et de Mme Huguette Hamel et future grand-maman de bébé Kate.Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants Yann (Jessica), Sarah (Nicolas), ses adoptés notamment Toby et Xavier, ses frères et sa soeur: Serge, Josée et Luc, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450 473-5934Une réunion de prières aura lieu le même jour à 20h30 au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.