La pensée des milléniaux

Si vous êtes né entre 1980 et 2000, vous faites partie du groupe démographique appelé « les milléniaux ». Beaucoup de gens parlent, en bien ou en mal, des personnes faisant partie de ce groupe, cherchant désespérément à savoir ce qu’elles mangent en hiver. L’accusation la plus souvent portée à leur endroit est qu’elles sont imbues d’elles-mêmes et convaincues de la spécificité de leur vécu et de leurs expériences. Que ce soit vrai ou pas, les milléniaux représentent un groupe qui ne peut laisser personne indifférent. Examinons pourquoi.

La force du nombre

En plus d’être jeunes, éduqués et dynamiques, les milléniaux ont également la force du nombre. Aux États-Unis, ils représentent plus du tiers de la population active et se situent du bon côté de la pyramide des âges. Économiquement, lorsque cette génération retarde l’achat d’une première maison et la vie en ménage ou qu’elle investit moins massivement dans des biens tels qu’une voiture, cela se ressent. L’économie du partage est plus importante à leurs yeux que l’économie tout court et ils sont peu fidèles envers les marques : celles qui en donnent plus et à moindre coût gagneront leur cœur.... tant qu’elles s’en montreront dignes.

Adaptez-vous à nous ou disparaissez

Leur nombre leur confère un pouvoir d’achat agrégé qu’aucune industrie ne peut ignorer. Il existe très peu de secteurs d’activité et d’entreprises capables de survivre sans cibler au moins une fraction des milléniaux. Fort heureusement, ils forment un groupe hétéroclite, rappelle Sean Saraq, ancien directeur principal et stratégies de marque chez Kbs+. Ils se distinguent également par des valeurs parfois différentes de la norme établie, par leur aisance avec la technologie et par l’absence de complexe dans l’expression de leurs opinions.

Peu importe ce que l’on pense de l’héritage laissé par les générations précédentes ou des valeurs actuelles de notre société, les milléniaux ont le pouvoir de changer les choses. Feront-ils mieux que leurs parents? Cela reste à voir... mais il est évident qu’ils sont au moins maîtres de leur destin.