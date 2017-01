Le kit chalet

Nos hivers québécois nous confrontent à des écarts de températures extrêmes. Du matin, en haut des pistes de ski alors qu’on est loin au-dessous de zéro jusqu’à ce qu’on entre se réchauffer près du feu. À laisser en permanence ou à mettre dans sa valise pour un petit saut d’un week-end, certains produits s’inscrivent bien dans une routine au chalet. Réconfortants et polyvalents.

Pour le corps:

Notre corps a lui aussi besoin d’être réconforté et bien hydraté. S’il est difficile de ne pas prendre une douche trop chaude après avoir gelé, on évite le savon, qui a tendance à assécher encore plus la peau. Une huile (qui ne laisse pas la peau grasse, rassurez-vous!) ou une crème lavante sont de mise, laissant la peau souple. Puis, on ne lésine pas sur le crémage du corps afin de bien rééquilibrer la peau et de se dorloter un peu. On n’oublie surtout pas les pieds, malmenés par le port de bottes d’hiver, de skis, de patins, par la transpiration ou le gel. Et on évite les produits parfumés qui risquent de provoquer des démangeaisons si la peau n’est pas suffisamment hydratée.

Pour le visage:

Nul besoin d’apporter tout un attirail. Un bon nettoyant et un bon hydratant peuvent répondre à nos besoins immédiats. Une solution micellaire ou une eau apaisante enlèveront les résidus tout en calmant la peau qui pourrait tirailler. Puis, une bonne crème protectrice est essentielle. On privilégie un soin doux aux propriétés réhydratantes correspondant à notre type de peau. Il ne faudra toutefois pas négliger l’application d’un soin solaire si on pratique un sport à l’extérieur ou même pour faire une marche.

Pour les cheveux:

On l’oublie, mais nos cheveux souffrent aussi de l’hiver. Ils deviennent souvent plus secs, plus fragiles. Un shampooing doux et hydratant qui répond à tous les types de cheveux est l’idéal quand on veut limiter les produits pour une escapade en famille. Un autre défi de l’hiver, outre la déshydratation, est dû au port de tuques ou de cols qui contribuent à emmêler encore plus les cheveux fins et longs. Un produit démêlant efficace devient alors votre meilleur allié.

