Les bénéfices d’une bonne communication d’équipe

Développer une communication efficace est une condition indispensable au bon fonctionnement d’une équipe. En plus des gains de productivité engendrés par une communication fluide et efficiente, ses autres avantages sont nombreux :

Une action commune efficace

Un message mal livré en raison d’une mauvaise communication dans l’équipe peut amener le récepteur à prendre des mesures incorrectes et donc ralentir ses pairs le temps de résoudre le problème. Lorsqu’une équipe est capable de communiquer efficacement, elle réduit les retards et autres délais causés par une interprétation erronée.

Plus d’ouverture au sein de l’équipe

Le Los Angeles Westside Toastmasters, une organisation non gouvernementale spécialisée dans l’éducation, suggère qu’une bonne communication favorise l’ouverture et la spontanéité, car les membres de l’équipe ont confiance que leurs opinions seront entendues. Forte de cette collaboration pleine et entière de ses parties, l’équipe peut allouer toutes ses ressources à l’exécution de ses tâches.

Une adaptation dynamique

Le monde des affaires est en constante évolution, et une communication efficace au sein de l’équipe permet de faciliter grandement les périodes de transition.

Une diversité culturelle encouragée

Une équipe dans une entreprise est une collection de personnes provenant d’une variété de milieux qui peuvent être difficiles à faire coexister. Communiquer efficacement réduit le fossé culturel qui peut exister entre les différents membres d’une équipe ou même resserrer les liens existants entre des individus que tout semble opposer.

Même si vous êtes la personne la plus qualifiée dans votre domaine, des lacunes en communication nuiront à votre carrière. Il est impossible de nos jours de devenir un gestionnaire sans avoir des aptitudes éprouvées en communication et en direction d’équipe. Si ce n’est pas votre force, prenez le problème à bras-le-corps!