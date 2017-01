L’inculpé plaide coupable à une accusation réduite

GRANBY | Alex Lacasse-Daudelin a plaidé coupable au palais de justice de Granby, mardi, à une accusation réduite d’homicide involontaire pour avoir tué sa colocataire en janvier 2016 dans cette ville de la Montérégie.

L’accusé de 26 ans et la victime de 45 ans partageaient un logement sur l’avenue du Parc à Granby. Il y a un an, il tuait Caroline Choinière de 62 coups de couteau. «Dix ans, c’est selon la jurisprudence, une peine équitable. On évite un procès, les proches de la victime en sont soulagés. En prenant en considération les circonstances de l’affaire, c’est tout à fait approprié», a mentionné Me Geneviève Crépeau de la poursuite.