Nolan Patrick de retour sous peu

Celui qui est perçu comme le premier choix au total du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, Nolan Patrick, est près d’un retour au jeu.

Le capitaine des Wheat Kings de Brandon pourrait revenir à la compétition dès vendredi lorsque son équipe affrontera le Ice de Kootenay dans un match de la Ligue junior de l’Ouest.

Patrick, qui n’a pu prendre part au Championnat du monde de hockey junior avec le Canada, était blessé au haut du corps.

En six matchs cette saison, le joueur de centre de 6 pi et 3 po a amassé neuf points, dont six buts. L’an dernier, il avait obtenu 102 points en 72 rencontres.