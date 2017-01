S’exprimer quand un collègue fait trop de bruit

Vous tentez désespérément de vous concentrer sur un dossier important, mais votre voisin de bureau livre une guerre impitoyable au silence, racontant à un énième collègue sa fin de semaine passionnante dont vous connaissez maintenant le déroulement par cœur? Si ça peut vous consoler, vous n’êtes certainement pas seul dans votre malheur.

« Les collègues bruyants et bavards peuvent être l’une des distractions les plus ennuyeuses sur terre et malheureusement, sont assez courants sur les lieux de travail aujourd’hui », déclare Lynn Taylor, experte en milieu de travail, dans son livre Tame Your Terrible Office Tyrant : How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job.

Comment dire à Steve Placote d’arrêter de « rendre tout le monde jaloux » en narrant sa fabuleuse excursion dans les moindres détails? Vous tournez et retournez dans votre tête mille formulations possibles, mais aucune d’elles ne convient au cadre dans lequel vous vous trouvez.

Blague à part, les situations de ce genre peuvent se révéler particulièrement stressantes à long terme, affecter votre productivité et donc votre vie professionnelle. Voici quelques suggestions pour régler le problème de manière diplomatique :

Parlez-en avec lui

Choisissez soigneusement vos mots. Invitez par exemple votre ami Steve à déjeuner pour discuter hors de votre lieu de travail, car vous ne voulez pas passer pour le « chialeux » de service, n’est-ce pas? Engagez la conversation sur un sujet léger, effectuez une transition en douceur pour transmettre votre message et concluez en le remerciant de vous avoir écouté.

Désignez officiellement le bureau comme étant une zone de tranquillité

Utilisez des signes amusants et simples pour rappeler que certains espaces sont des lieux où les gens peuvent se concentrer et travailler en paix. Cela n’est valable que si l’entreprise possède des espaces où il est possible de converser à voix haute, bien entendu.

Portez un casque d’écoute

Ce n’est pas une solution permanente, mais elle peut être utile. Pour ne pas paraître impoli, expliquez à ceux qui se poseraient la question que vous travaillez mieux ainsi.

Montrez l’exemple

Lorsqu’une personne avec qui vous êtes en train de discuter parle trop fort, prenez l’initiative en mentionnant que cela perturbe les autres. Si votre interlocuteur n’est pas capable d’ajuster son timbre de voix, déplacez la conversation ou reportez-la à un meilleur moment.

Soyez franc si tout le reste échoue

Si les conversations entre vos collègues vous dérangent, il est normal d’être franc et de le leur faire savoir tant que vous restez poli. Demandez-leur s’ils ne préféreraient pas poursuivre leur conversation ailleurs.

Si rien de tout cela ne fonctionne, vous pouvez demander de relocaliser votre espace de travail à votre patron en prenant soin de lui expliquer que vous avez déjà tout tenté. Toutefois, prenez garde aux conséquences éventuelles, comme la dégradation de votre relation avec votre voisin bruyant.