Top 10 : Les lancements du Salon de Détroit

Les médias automobiles du monde entier se sont rassemblés à Détroit cette semaine, où les constructeurs ont tour à tour dévoilé leurs plus récents modèles.

2017 s’est avérée une année particulièrement tranquille à Détroit, mais quelques lancements ont tout de même réussi à voler la vedette (outre Flash McQueen!). En voici 10 qui ont retenu notre attention.

Toyota Camry Frédéric Mercier

La Camry qui n’a pas l’air d’une Camry. Avec ce nouveau modèle 2018, on ne pourra certainement pas accuser Toyota de manquer d’audace. La nouvelle génération de la Camry est plus dynamique que jamais, du moins d’un point de vue esthétique. Côté mécanique, la berline japonaise demeurera offerte avec des moteurs à quatre ou à six cylindres ainsi qu’en version hybride.

Lisez notre article complet sur la Toyota Camry 2018

Volkswagen I.D. Buzz Concept Volkswagen

Volkswagen lance un énième concept inspiré de son légendaire Microbus. Cette fois, on nous présente un véhicule électrique à quatre roues motrices dont l’autonomie pourrait dépasser les 400 kilomètres. Reste à voir si on osera le commercialiser...

Lisez notre article complet sur le Volkswagen I.D. Buzz Concept

Honda Odyssey Francis Lalonde

Présentée sous une toute nouvelle génération pour 2018, la Honda Odyssey se veut plus polyvalente que jamais. On y intègre une panoplie de technologies visant à rendre la vie familiale plus facile. On fait aussi passer la puissance de son V6 à 280 chevaux en plus d’y insérer une nouvelle transmission automatique à 10 rapports. Oui, 10 rapports!

Lisez notre article complet sur la Honda Odyssey 2018

Nissan Qashqai Francis Lalonde

Plus petit que le Rogue, le Nissan Qashqai fera ses débuts en Amérique du Nord dès ce printemps. Le VUS compact aura la lourde tâche de se mesurer à de solides compétiteurs comme le Honda HR-V et le Mazda CX-3. Une belle guerre à prévoir.

Lisez notre article complet sur le Nissan Qashqai 2017

Nissan Vmotion 2.0 Francis Lalonde

Toujours chez Nissan, les têtes se sont tournées vers un nouveau concept baptisé Vmotion 2.0. Celui-ci nous donne une bonne idée de ce à quoi pourraient ressembler les modèles de la marque nippone d’ici quelques années. Ça augure bien...

Lisez notre article complet sur le Nissan Vmotion 2.0

Lexus LS Frédéric Mercier

Le modèle phare de Lexus se refait une beauté, et les designers de la marque n’ont assurément pas fait les choses à moitié. Outre un design pas piqué des vers, la Lexus LS 2018 se démarque notamment par l’utilisation d’un moteur V6 biturbo de 415 chevaux. Ça va brasser!

Lisez notre article complet sur la Lexus LS 2018

Audi Q8 Concept Frédéric Mercier

Le Q8 qui a été dévoilé à Détroit n’est qu’un concept pour le moment, mais il nous donne une bonne idée de ce à quoi le modèle de production aura l’air. Prévu pour 2018, celui-ci permettra au constructeur d’Ingolstadt de rivaliser avec les «VUS coupés», un drôle de segment s’il en est un.

BMW Série 5 Frédéric Mercier

L’iconique BMW Série 5 se renouvelle pour 2017. Plus luxueuse et technologique que jamais, la berline allemande intégrera une panoplie de systèmes de conduite semi-autonome. Elle sera offerte de série avec un rouage intégral et un moteur à quatre cylindres turbocompressé développant 248 chevaux.

Ford F-150 Ford

Pour son modèle 2018, le F-150 nous revient avec de légères modifications esthétiques. Le gros changement se trouve toutefois sous le capot, où la camionnette offrira désormais une motorisation diesel V6 Power Stroke de 3,0 litres. Les versions à essence demeurent évidemment aussi au catalogue.

Lisez notre article complet sur le Ford F-150 2018

Kia Stinger Frédéric Mercier

Mon coup de cœur du salon! Croyez-le ou non, cette Kia Stinger sera bel et bien commercialisée. Elle sera disponible avec un moteur V6 biturbo de 3,3 litres de 365 chevaux, des freins Brembo et des roues de 19 pouces. En voilà une qui risque de changer les perspectives sur la marque Kia...

Lisez notre article complet sur la Kia Stinger