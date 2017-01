TVA Sports : diffuseur francophone exclusif de l’Impact et officiel de la MLS

L’Impact de Montréal, la MLS et Québecor ont conclu une entente de cinq ans faisant de TVA Sports le diffuseur francophone exclusif de l’Impact de Montréal et diffuseur officiel de la MLS. Vidéotron, partenaire fondateur de l'Impact de Montréal et du Stade Saputo depuis l’arrivée du club en MLS en 2012, a profité de l’occasion pour annoncer le renouvellement de son partenariat jusqu’en 2021.

Photo Martin Alarie

Photo Martin Alarie

Photo Martin Alarie

Photo Martin Alarie

Photo Martin Alarie